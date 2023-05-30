Yavrulayan leylek köylüleri sevindirdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde bulunan leylek yuvasında yumurtadan çıkan 4 leylek yavrusu görüntülendi.

Küçükpaşa köyünde köylülerce önceki yıllarda demir ağ direkten yapılan leylek yuvasına her yıl olduğu gibi bu yılda Mart ayında yuvaya gelen göçmen kuşu leyleklerin yumurtadan 4 tane yavru leylek çıkardıkları görüntülendi. Yavru leylekleri her türlü tehlikeye karşı bir leyleğin dönüşümlü olarak yuvada beklediği diğer leyleğin de yiyecek getirdiği köylülerce belirtildi.

Anne leylek dört yavrusunu Kocabaş çayında yakaladığı balıklar ile büyütüyor. Eylül ayı geldiğinde leylekler, tekrar göç ediyor.