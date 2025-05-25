Yavru Karaca Emniyet Müdürlüğü'nde Bakıma Alındı

Yavru Karaca Emniyet Müdürlüğü'nde Bakıma Alındı
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yürümekte zorlanan yavru karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine girdi. Polisler, yavru karacayı sütle besleyerek, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde yuvasını kaybettiği tahmin edilen ve yürümekte zorlanan yavru karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine girdi. Polisler yavru karacayı sütle besleyerek, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Olay, öğle saatlerinde Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Yeni doğduğu tahmin edilen ve yürümekte zorlanan yavru karaca, yolunu kaybetti. Bir süre yürüyen yavru karaca Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine girdi. Polisler yavru karacaya sevgi gösterdi. Yürümekte zorlanan yavru karacanın aç olduğunu düşünen polisler, süt alarak besledi. Daha sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Yavru karaca, bakımı için alınarak Mili Parklar Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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