Yavru ayıların arabayla gülümseten yarışı kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yol kenarında koşan 2 yavru ayı yoldan otomobiliyle geçen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alandan çıkarak ana yola kadar inen yavru ayılar araç sesleri sonrasında koşmaya başladı. Adeta yoldan geçen araçlarla yarışan ayıların yol kenarındaki koşusu gülümsetti. Yol kenarında koşan ayıları gören sürücüler ise o anları cep telefonlarıyla kamera kaydına aldı. Bir süre koşan yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.