Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak

Temmuz ayının ortalarına yaklaşırken yurt genelinde sıcaklıklar giderek artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; yarın (9 Temmuz) yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek.

ASFALT 50 DERECEYİ BULABİLİR

Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul için önemli bir uyarı yapıldı. 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığının 39 dereceye ulaşacağı, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi bulabileceği belirtildi.

"YERDEN SURATIMIZA BİR SICAK VURACAK"

Hava Forum yaptığı uyarıda, "Yarın asfalt/yer sıcaklığı 50 dereceye ulaşacak. Yerden suratımıza bir sıcak vuracak" ifadesine yer verildi.

İşte megakentin bazı ilçelerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar:

- Ümraniye 40°

- Şişli 40°

- Eyüp 39°

- Üsküdar 38°

ZİRVE SICAKLIKLAR

Çarşamba günü beklenen zirve sıcaklıklar şöyle:

Şanlıurfa 43°

Kocaeli 41°

İzmir 40°

İstanbul 39°

Bursa 39°

Sakarya 39°

Ankara 37°

Adana 35°

Antalya 33°

Mersin 31°

AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan yapılan uyarıda ise şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul'da hafta boyunca açık (güneşli) gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların yarına (Çarşamba) kadar 33-36 derece arasında mevsim normallerinde üzerinde olacağı tahmin edilmektedir"

HARİTA KIPKIRMIZI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin yayınladığı raporda göre; İstanbul 35, Kocaeli 40, Edirne 40, Manisa 41, Bursa 40, Balıkesir 41 derece olacak.