Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (9 Temmuz) yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 39 dereceyi bulması beklenirken asfalt sıcaklığının ise 50 derecelere kadar çıkabileceği uyarıları yapıldı.
Temmuz ayının ortalarına yaklaşırken yurt genelinde sıcaklıklar giderek artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; yarın (9 Temmuz) yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek.
ASFALT 50 DERECEYİ BULABİLİR
Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul için önemli bir uyarı yapıldı. 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığının 39 dereceye ulaşacağı, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi bulabileceği belirtildi.
"YERDEN SURATIMIZA BİR SICAK VURACAK"
Hava Forum yaptığı uyarıda, "Yarın asfalt/yer sıcaklığı 50 dereceye ulaşacak. Yerden suratımıza bir sıcak vuracak" ifadesine yer verildi.
İşte megakentin bazı ilçelerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar:
- Ümraniye 40°
- Şişli 40°
- Eyüp 39°
- Üsküdar 38°
ZİRVE SICAKLIKLAR
Çarşamba günü beklenen zirve sıcaklıklar şöyle:
Şanlıurfa 43°
Kocaeli 41°
İzmir 40°
İstanbul 39°
Bursa 39°
Sakarya 39°
Ankara 37°
Adana 35°
Antalya 33°
Mersin 31°
AKOM'DAN UYARI
AKOM'dan yapılan uyarıda ise şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul'da hafta boyunca açık (güneşli) gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların yarına (Çarşamba) kadar 33-36 derece arasında mevsim normallerinde üzerinde olacağı tahmin edilmektedir"
HARİTA KIPKIRMIZI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin yayınladığı raporda göre; İstanbul 35, Kocaeli 40, Edirne 40, Manisa 41, Bursa 40, Balıkesir 41 derece olacak.