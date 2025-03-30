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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den Ramazan Bayramı mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den Ramazan Bayramı mesajı
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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik ve beraberliği pekiştiren bayramın milletin huzur ve mutluluğunu artırmasını temenni etti. Kerkez, tüm insanlığa barış ve adalet getirmesini dileyerek, Yargıtay mensupları ve tüm vatandaşların bayramını kutladı ve sağlık, huzur dolu bayramlar diledi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren bu özel günün huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Mesajında, "Bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan'ı geride bırakırken, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyoruz." ifadelerine yer veren Kerkez, bayramın tüm insanlığa barış ve adalet getirmesini diledi.

Yargıtay Başkanı Kerkez, mesajının devamında, "Bu Bayramın milletimizin huzur ve mutluluğunu artırmasını, tüm insanlığa barış ve adalet getirmesini temenni ediyorum. Tüm Yargıtay mensuplarımız ve Yargı Teşkilatımız ile birlikte bütün değerli vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum." diyerek, tüm yurttaşlara bayramın sağlık ve huzur içinde geçmesini diledi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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