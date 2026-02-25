Haberler

Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne Nazlı leylek geldi

Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne Nazlı leylek geldi
Güncelleme:
Bursa'nın Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu film konusu olurken, Yaren'in eşinin 20 gün önce köye gelmesi bir ilgi odağı haline geldi. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Nazlı'nın gelişini sosyal medya hesabından duyurdu.

BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (70) ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 15'inci kez gelmesi beklenirken, dün köye 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Her göçte gelip, Yılmaz'ın kayığına konan Yaren'in bu yıl 15'inci kez köye gelmesi beklenirken, eşi Nazlı geri döndü. Nazlı leylek, dün sabah saatlerinde köye gelip yuvaya kondu. Daha sonra Nazlı, balıkçı Adem Yılmaz'ın evinin çatısında görüntülendi.

'YAREN YOK AMA EŞİ YUVAYA KONDU'

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Nazlı leyleğin gelişini sanal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve "Eskikaraağaç Leylek Köyü bugün ilk misafirini karşıladı. Gönüllere taht kuran Yaren Leylek henüz ortalarda yok ama eşi Nazlı bu yıl da önce gelip sabah yuvaya, öğleden sonra ise Adem Amca'nın çatısına kondu. Bu, onların en erken geldikleri 27 Şubat rekorunu da tazelemiş oldu. Şimdi gözler Yaren'de" mesajıyla duyurdu.

'NAZLI 20 GÜN ERKEN GELDİ'

Yaren'in eşi Nazlı'nın 20 gün erken geldiğini ve Nazlı ile birlikte Yaren leyleğin yolunu gözlediklerini söyleyen Adem Yılmaz, "Yaren ile 15 sene önce balık avlarken sandalıma konmasıyla tanıştık. Ona sürekli balık verdim. O günden beri dost, arkadaş olduk. Nazlı'nın gelmesine çok mutlu oldum. Nazlı 20 gün erken geldi. Sevindim, mutlu oldum ama Yaren'in gelmesini dört gözle bekliyorum. İnşallah başına bir iş gelmezse, buraya gelmesini dört gözle bekliyorum" dedi.

