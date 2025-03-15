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Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu

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Mart ayı başından itibaren göç yolculuğunda olan binlerce leylek Anadolu'ya giriş yaparken en çok merak edilenlerin başında Yaren leylek geliyordu. Bursa'da Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leylek arasındaki buluşma bu yıl da gerçekleşti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek 14. yılda da göçten geldi.

Eskikaraağaç Leylek Köyündeki Balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren Leylek'in gelenekselleşmiş fotoğrafları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.

YAREN 19-20 YAŞLARINDA

Öte yandan; Yaren'in en iyi ihtimalle 19-20 yaşlarında olduğu değerlendiriliyor. Leyleklerin hayat süreleri ise 15-25 yıl olarak hesap ediliyor. Doğada yaşayan en yaşlı leyleğin İsviçre'de halkalandıktan sonra 39 yıl yaşadığı biliniyor.

Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi

Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi

Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi

Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu
Kaynak: AA / Ayça Elal - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıA B:

Karga gibi zeki bir hayvan olmalı bunca yıl unutmadığına göre

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yahu kardeşim çok güzel ve sıcak bir duygu bu yaşadığın..keşke bir cep telefonu alsaydın yaren''e. Arada sırada arardın...o da tak tak der bir iki lak lak ederdiniz;))))

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