Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek 14. yılda da göçten geldi.

Eskikaraağaç Leylek Köyündeki Balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren Leylek'in gelenekselleşmiş fotoğrafları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.

YAREN 19-20 YAŞLARINDA

Öte yandan; Yaren'in en iyi ihtimalle 19-20 yaşlarında olduğu değerlendiriliyor. Leyleklerin hayat süreleri ise 15-25 yıl olarak hesap ediliyor. Doğada yaşayan en yaşlı leyleğin İsviçre'de halkalandıktan sonra 39 yıl yaşadığı biliniyor.