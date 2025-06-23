Yaralı Yavru Yunus Denize Yeniden Bırakıldı

BARTIN'ın Amasra ilçesi Bozköy plajında sahile vuran ve kuyruğundan hafif yaralı olduğu belirlenen yunus, yeniden denize bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Amasra Bozköy plajında olan bazı kişiler, yavru bir yunusun kıyıya vurduğunu gördü. Çevredekilerden biri yunusu kucağına alıp, karaya çıkardı. Yapılan incelemede yunusun kuyruk kısmında küçük bir yara olduğu belirlendi ve yeniden denize bırakıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

HABER: Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),