Yaralı Olarak Kurtulan Avcu Çifti Yaşadıklarını Anlattı

YARALI OLARAK KURTULAN AVCU ÇİFTİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Hakkari'de 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşerek yaralanan Kemal Avcu taburcu edilirken, eşi Gülay Avcu'nun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Ortopedi Servisi'nde ki tedavisi devam ediyor. Olay anını gözyaşları içinde anlatan Gülay Avcu, bölgeye 18 kişilik bir ekiple birlikte gezmeye gittiklerini söyledi.

Gülay KUYUCU/VAN,