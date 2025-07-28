Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı

Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır" dedi.

Orman yangınlarına ilişkin, sosyal medya platformu X üzerinden provokatif paylaşımlar yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Manipülatif Paylaşım Yapan Hesapların %36'sı BOT hesap" 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında, yangınların söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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