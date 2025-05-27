Yangın ve yanık tehlikesi olan balonlar piyasadan toplatılıyor

Yangın ve yanık tehlikesi olan balonlar piyasadan toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, GÜBİS listesini güncelledi. Bakanlık, helyum gazı dışında başka bir uçucu gazla doldurulduğu tespit edilen balonların yanık ve yangın riski nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı yürüttüğü denetim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bir ürün daha eklendi.

BALONLAR PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlık, Mersin'de Ali Yeni Organizasyon Hediyelik Eşya tarafından üretilen balonların piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı kararın "7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği" kapsamında alındığını bildirdi.

Yangın ve yanık tehlikesi olan balonlar piyasadan toplatılıyor

YANIK VE YANGIN RİSKİ

Balonların helyum gazı dışında çeşitli kimyasalların ve maddelerin karışımıyla elde edilen uçucu gaz ile doldurulması nedeniyle yanık ve yangın riski barındırdığına dikkat çekildi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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