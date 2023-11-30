Yalova Tersaneler Bölgesinde Su Baskını: 12 Kişi Kurtarıldı

Yalova tersaneler bölgesinden yaşanan su baskınında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Altınova'da derenin taşması sonucu maddi hasar oluştu

YALOVA - Yalova Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde dere taşması sonucu bölgedeki işletmeler, seralar ve bahçelerde maddi hasar meydana geldi. Bölgede araçlarında mahsur kalan 12 kişi ise kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesinde bulunan ve yağış sonrası tamamen dolan Çamdibi Barajı'nda yaşanan su tahliyesi sonucu tersaneler bölgesinden geçen Yalakdere'de su taşmaları yaşandı. Yaşanan su taşması nedeniyle bölgedeki tersaneler ve ana yolu kapanırken sera ve meyve bahçelerinde de maddi hasarlar meydana geldi. Öte yandan bölgedeki 12 vatandaş itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin sahada çalışma yaptığını belirterek, "Can kaybımızın olmamasından dolayı seviniyoruz. Yalakdere'nin taşması, yukarıdaki barajdan ekstra suların gelmesi birleşince bu olayı yaşamış olduk. Biz bundan sonraki süreçte hem toparlama hem de vatandaşlarımızın görmüş olduğu zarar ziyanı telafi için elimizden ne geliyorsa yapmak için çalışmamızı başlattık. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Son yılların çok büyük yağmur seviyesini gördük. Dolayısıyla da bunun etkisi bizim açımızdan olumsuz olarak yansıdı." diye konuştu.