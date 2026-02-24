Çocuk Annesinin Kucağından Düştü, Babası Kendi Burnundaki Kanı Üzerine Aktı
Yalova'da darbedildiği iddia edilen baba Muhammet Baca ile kucağındaki 14 aylık kızı İkra Baca, hastaneden taburcu oldu. Baba, İkra'nın eve dönmesiyle mutluluğunu paylaştı.
1) 'ÇOCUK ANNESİNİN KUCAĞINDAN DÜŞTÜ, BABASI KENDİ BURNUNDAKİ KANI ÜZERİNE AKITTI' (2)
TABURCU OLAN İKRA BEBEK EVİNE DÖNDÜ
Yalova'da darbedildiği iddia edilen baba Muhammet Baca (34) ile o sırada kucağında bulunan 14 aylık İkra Baca bugün taburcu oldu. Taburcu olan Baca, evine giderek kardeşleriyle birlikte vakit geçirdi. O anları cep telefonuyla kaydeden baba Muhammet Baca "kardeşlerinin yanında mutlu" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı