HATAY'ın Samandağ ilçesinde ocak ayında etkili olan yağışlarla birlikte, son yılların en kurak dönemini yaşayan Milleyha Kuş Cenneti'nde su seviyesi yükseldi. Eski güzel görüntüsüne kavuşan kuş cenneti dronla görüntülendi.

Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen, 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti, temmuz ayında tamamen kurudu. Son yılların en kurak dönemini yaşayan kuş cennetinde ocak ayında etkili olan yağışlar, su seviyesinin yeniden yükselmesini sağladı. Eski güzel görüntüsüne kavuşan kuş cenneti dron ile görüntülendi. Düdükçünler, ördek türleri, balıkçıllar, yırtıcı kuşlar ve çok sayıda küçük kuş türünün bir arada konakladığı kuş cenneti eski güzelliğine kavuşunca, kuş gözlemcilerinin de uğrak noktası halinde geldi.

'GÖLLERİN VE BARAJLARIN CİDDİ ORANDA DOLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR'

Son bir günde 100'den fazla kuş türünü gözlemleyen kuş gözlemcisi Erol Yüksek, şöyle konuştu:

"Son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşayan Milleyha Kuş Cenneti, ocak ayıyla birlikte gelen soğuk ve yağışlardan epey etkilendi. Yağışlarla birlikte bölgedeki su seviyesi yeniden yükselerek neredeyse eski günlerine kavuştu. Bu haliyle kuş cenneti, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışla birlikte kuş cennetindeki su oranının istenilen seviyeye yükseleceğini umuyoruz. Önümüzdeki şubat ve mart aylarında da bu şekilde etkili yağışlar alınması bekleniyor. Bu yağışlarla birlikte özellikle sulak alanların, Hatay genelindeki göllerin ve barajların ciddi oranda dolması öngörülüyor. Kuşlar da bu durumdan doğrudan faydalanacak. Şubat ortasından mart ayına kadar sürecek göç döneminde, uzak coğrafyalardan gelen göçmen kuşların Milleyha'ya çok daha rahat ve huzurlu bir şekilde konaklaması bekleniyor."

ŞUBAT ORTASINDA KARŞILAMA ETKİNLİĞİ YAPILACAK

Yüsek, "Türkiye'de kayıt altına alınan 503 kuş türünün 314'üne tek başına ev sahipliği yapan Milleyha, bir gün içerisinde 110'dan fazla kuş türünün gözlemlenebildiği son derece önemli bir saha olma özelliği taşıyor. Alanda düdükçünler, ördek türleri, balıkçıllar, yırtıcı kuşlar ve çok sayıda küçük kuş türü bir arada bulunuyor. Her zaman korunması gereken bu eşsiz alan, önümüzdeki günlerde de doğaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13, 14 ve 15 Şubat tarihlerinde Milleyha'da göçmen kuşları karşılama etkinliği düzenlenecek. Her zamankinden çok daha etkileyici ve keyifli bir ortamın oluşması bekleniyor" diye konuştu.