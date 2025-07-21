Yağış azlığı Kahramanmaraş'ın barajlarını vurdu

Yağış azlığı Kahramanmaraş'ın barajlarını vurdu
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Yağış azlığı Kahramanmaraş'ın barajlarını vurdu
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Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği 8 barajın toplam kullanılabilir su seviyesi verileri açıklandı. Yaşanan yağış azlığı nedeniyle barajlarda doluluk oranları düştü. Özellikle 2025 yılına dair tahminlerde doluluk oranları oldukça düşük seviyede.

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği 8 barajda toplam kullanılabilir su seviyesine ilişkin verilere göre yaşanan yağış azlığı nedeniyle barajlarda doluluk oranları düştü.

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği 8 barajda toplam kullanılabilir su seviyesine ilişkin veriler açıklandı.

YAĞIŞ AZLIĞI OLUMSUZ ETKİLENDİ

Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda yaşanan yağış azlığı bölgede yer alan barajları olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta, Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği barajlarda bugün itibariyle barajlarda aktif doluluk oranları şöyle; Menzelet 2024 yılı yüzde 70- 2025 yılı yüzde 38, Sır Barajı 2024 yılı yüzde 43- 2025 yılı yüzde 38, 2024 yılı Ayvalı yüzde 13- 2025 yılı yüzde 0, Kartalkaya 2024 yılı yüzde 49-2025 yılı yüzde 31, Kılavuzlu 2024 yılı yüzde 69- 2025 yılı yüzde 43, Sarıgüzel 2024 yılı yüzde 79- 2025 yılı yüzde 62, Kandil 2024 yılı yüzde 59- 2025 yılı yüzde 19, Adatepe 2024 yılı yüzde 67- 2025 yılı yüzde 40.

VATANDAŞLARA UYARI

Yağışların normal seviyelerde seyretmemesi nedeniyle bölgede ikinci ekimlere izin verilmez iken, yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle kurak geçen dönemde vatandaşların suya karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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