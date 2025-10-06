Vietnamlı Gelin Yüksekova'da Düğün Yaptı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nedim Bilici (30), sosyal medya üzerinden tanıştığı Vietnamlı Thi Hoa Cha (28) ile dünyaevine girdi. İslamiyet'i seçerek Müslüman olan ve 'Viyan' ismini alan Cha, eşi ile birlikte Yüksekova'da yaşayacak.

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökyurt köyünün Yeşildere mezrasında yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Nedim Bilici, 2024 yılında sosyal medyada Vietnamlı Thi Hoa Cha ile tanışıp arkadaş oldu. Cha ile Bilici bir süre sonra da İstanbul'da bir araya gelerek yüz yüze tanışma imkanı buldu. Çift daha sonra ise hayatlarını birleştirmeye ve düğünlerini de Yüksekova'da yapmaya karar verdi. Cha ile Bilici ilçede aile geleneklerine uygun Gökyurt köyünün Yeşildere mezrasında düğün yaparak dünyaevine girdi.

Damat Nedim Bilici, mutlu bir evlilik yaptığını belirtirken, eşi ile olan konuşmasını ise telefonda çeviri yaparak yaptıklarını anlattı. İslamiyet'i seçerek Müslüman olan eşi ile Yüksekova'da yaşayacaklarını belirten Bilici, "Adını Viyan olarak değiştiren Cha ile mesajlaştık tanıştık ve bir süre birbirimizi tanımaya çalıştık. Ailesi evliliğimize karşıydı. Zaman içerisinde bana güvendiler. Babası, annesi ve ağabeyi ile konuştum. Onlarda ikna olunca evlenmeye karar verdik. Önce Türkiye'ye davet ettim ve Viyan ile İstanbul'da buluştuk. Sonra da beraber Ankara'ya gittik. Bir süre gezip birbirimizi tanıma imkanı bulduk. Evlenmeye karar verince de düğünümüzü yaşadığım Yüksekova'nın köyünde yaptık. Bundan sonra kendi memleketimizde yaşayacağız. Viyan yavaş yavaş Türkçeyi öğreniyor. Anlaşmakta güçlük çekince de telefonda çeviri yapıyoruz" dedi.

Vietnamlı Viyan ise mutlu olduğunu belirterek, "Ailem kabul edince Türkiye'ye geldim. Buradan da Nedim ile yüz yüze tanışıp birbirimizi yakından tanıdık. Çok mutluyum, bugün düğünümüzü yaptık. Davetliler çok renkli. Nikahımız kıyıldı. 'Viyan' ismini aldım. Artık Nedim ile birlikte hayatımızı burada sürdürmeyi düşünüyorum. Nedim nerde ben de orda olacağım" diye konuştu.