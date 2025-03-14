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Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

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Kayseri Vergi Dairesi'nde uzun süren bekleyiş nedeniyle öfkelenen bir vatandaş, "13 vezne var, sadece 3'ü çalışıyor, 10 tanesi yatıyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kayseri Vergi Dairesi'nde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar ve yavaş ilerleyen sistem nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı. Saatlerce sıra bekleyen bir vatandaş, yaşanan duruma isyan etti.

"13 TANE VEZNE VAR AMA..."

Çektiği videoda "Burası Kayseri Vergi Dairesi, 13 tane vezne var ama sadece 3 tanesi çalışıyor, 10 tanesi yatıyor. Bu kadar vatandaş burada bekliyor" sözleriyle tepkisini dile getiren vatandaşın sözleri sosyal medyada viral oldu.

SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Vergi dairelerinde yaşanan bu tür yoğunluklar, özellikle vergi dönemlerinde sıkça gündeme geliyor. Vatandaşlar, işlem yapmak için saatlerce beklemek zorunda kalırken, yetkililerin çözüm üretmemesi tepki çekiyor.

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Çekip yayınlayana tebrikler.

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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

ve bunlar maaşın en yükseğini ister alır haram olsun memur maaşları ülkenin ekonomik krizin en büyük etkenlerinden biridir yatıp maaş alan memur

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Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

kapatın. dijitalleştirin bu vergi işlerini.

Yorum Beğen170
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Mehmet Şimşekkkkkkkkkk

Yorum Beğen146
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Haber YorumlarıArSLaN 1:

Yine burası vergi dairesi, peki hastaneler? hastanelerde doktorundan hemşiresine mesaiye uyan çok nadir. 13:00 a randevu alıyorsun doktor 13:40 da asık suratla hastaneye geliyor. kapıda 30-40 hasta bekliyor. öğle arasına 12 den erken çıkıyor. kaç defa cimere yazdım hiçbir sonuç yok. sağlık sistemimiz düzeldi diye sevinirken geldiği noktaya bak. 90 lara geri döndük.

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

13 kişinin 10 eski kaşar yatıyor 3 tanesi aceni çaylak çalışıyor

Yorum Beğen109
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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Tamam işte yatıyorlar işlerini yapıyorlar zaten işleri bu ne kızıyorsunuz kardeşim!

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSorun Suz:

kimi kime şikayet edeceksin, nasıl olsa memura dokunulmazlık var bu ülkede işte bu yüzden iki yakaları bir araya gelmiyor, aldıkları maaşları haketmiyor haram yiyorlar

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıDağıstan:

Vergi dairesi mi kaldı ! Teknoloji çağındayız , adam eksiltmek yerine yeni kadro açıp memur alıyorlar. Zaten 5 milyon kamu görevlisine maaş veriliyor bütçeye yük ,evden çalışma , online para gönderme ki zaten beyannameler ve özelgeler online olarak gönderiliyor. Vatandaşa teknolojiyi kullanmayı öğretin ,bu sayede memur fazlası oluşur böyle ihtilaflar da olmaz...

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıBurak Tezel:

Kamu kurumları çok iyi yönetiliyor. hepsi meb dahil özelleştirilmesi lazım.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme5
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