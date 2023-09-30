Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokakta yürüdükleri sırada kendilerine ve köpeklerine saldıran pitbull cinsi köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak bakımevine alındı.

Vatandaşlara saldıran pitbull yakalanarak bakımevine alındı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokakta yürüdükleri sırada kendilerine ve köpeklerine saldıran pitbull cinsi köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak bakımevine alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Konuk Caddesi üzerinde Ayten Kibar ile kızı köpekleriyle beraber yürüyüş yaptıkları sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda anne Ayten Kibar ve kızı yara almazken terrier cinsi köpekleri boynundan ağır yaralandı. Durum üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü köpeğin yerini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından köpek ekipler tarafından yakalandı. Yasaklı ırk sınıfında olan pitbull bakımevine götürülürken köpeğin sahibi tespit edildiğinde hakkında 5199 Sayılı Kanun gereği işlem yapılacağı öğrenildi.

Olayın geçmişi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Konuk Caddesi üzerinde meydana geldi. Anne Ayten Kibar, kızı ve 6 yıldır beraber yaşadıkları terrier cinsi köpekleriyle yürüyüş yaptıkları sırada başıboş tasmalı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Küçük köpeği dişlerinin arasına alan pitbull defalarca sallayarak köpeği yaraladı. Köpeklerini pitbullun dişlerinden güçlükle kurtaran Anne Ayten Kibar ve kızı da pitbullun saldırısına uğradı. Yaptıkları hamlelerle saldırıdan kurtulan anne Ayten Kibar ve kızı bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada 50 metre sonra yeniden aynı köpeğin saldırısına uğradı. Olaydan anne ve kızı yara almadan kurtulurken köpeklerinde ciddi yaralanmalar meydana geldi. Veterinerde tedavi edilen terrier cinsi köpekleri dışarı çıkmaya korkar hale geldi. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.