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Van'ın 2 mahallesinde muhtarlık seçimi

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Van'ın merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nin yapılan müracaatlar üzerine valilik kararıyla 3'e bölünmesi sonrası oluşan 2 yeni mahallede seçmen, muhtarlık seçimi için sandık başına gitti. Yeni oluşturulan Şafak Mahallesi'nde 4 aday, Gündoğdu Mahallesi'nde ise 6 aday yarışıyor.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı 40 bin nüfuslu ve 25 bin 576 bin seçmeni bulunan Bostaniçi Mahallesi, yapılan müracaatlar sonrası valilik kararıyla 3'e ayrıldı. Bu gelişmenin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yeni kurulan mahallelerde bugüne seçim kararı alındı.

TOPLAM 10 MUHTAR ADAYI YARIŞIYOR

Yeni oluşturulan Şafak ve Gündoğdu mahalleleri için Mustafa Necati İlkokulu ile Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu'nda 31 sandık kuruldu. Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erecek. Gündoğdu Mahalle Muhtarlığı için 6, Şafak Mahalle Muhtarlığı için ise 4 muhtar aday adayı yarışıyor.

Van'ın 2 mahallesinde muhtarlık seçimi

"BOSTANİÇİ MAHALLEMİZİN 40 BİN NÜFUSU VAR"

Bostaniçi Mahalle Muhtarı Hasan Güngörmez, mahalledeki toplam seçmen sayının 25 bin 576'ya ulaştığını söyleyerek, "Bostaniçi mahallemizin 40 bin nüfusu var. Nüfus yoğunluğundan dolayı kaymakamlık ve valiliğe mahallenin üçe ayrılması için başvuru yaptık. Sağ olsun kaymakam ve vali bey bu konuda duyarlı davrandılar. Mahallemizi çok kısa bir dönemde 3 mahalleye böldüler. Şu an Bostaniçi, Gündoğdu ve Şafak mahalleleri oldu. Gündoğdu Mahallesi'nde 18 sandık kuruldu ve buranın toplam seçmen sayısı 7 bin 336'dır. Şafak Mahallesi'nde ise 13 sandık kuruldu ve 5 bin 236 seçmen oy kullanacak. Bostaniçi Mahallesi'nin seçmen sayısı ise 13 binin üzerinde.

Van'ın 2 mahallesinde muhtarlık seçimi

Gündoğdu Mahallesi'nde 6, Şafak Mahallesi'nde ise 4 muhtar adayı yarışıyor. Aday arkadaşlarımızdan kim kazanırsa kazansın, mahallelerimiz kazanacaktır. Biz bir aileyiz, bugüne kadar nasıl götürdüysek, bundan sonra da aile olarak götüreceğiz. Hangi arkadaşımız kazanırsa şimdiden kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bostaniçi Mahallemizin üçe bölünmesini uygun görüyorum. Mahallemiz yoğun ve sürekli sorun, sıkıntıları olan bir bölgeydi. Bostaniçi, hakikaten şu an Erciş ilçemiz hariç bütün ilçelerimizden büyük bir mahalle olarak görünüyordu. Yıllar önce Bostaniçi belde belediyesi vardı. Van büyük şehir olduktan sonra 6 mahallemiz tek mahallede birleştirildi. Biz kaymakamlık ve valiliğe başvurduktan sonra mahallemiz tekrar üçe bölündü" diye konuştu.

Van'ın 2 mahallesinde muhtarlık seçimi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
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