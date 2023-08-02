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Van Gölü üzerinde dolunay manzarası hayran bıraktı

Yaşam Haberleri

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü üzerinde yükselen dolunay izleyenleri mest etti. İlk çıkış anında kızıl renklere bürünen dolunay, Van Gölü üzerinde yükseldikçe oluşturduğu yansımayla oluşan yakamoz hayran bıraktı. Göl üzerinde gezinti yapan gezi teknelerinin ayın oluşturduğu yakamoz ile görülmesi seyri güzel görüntüler oluşturdu. İlçenin öğretmen evi sahilinde bulunan iskeleye inen vatandaşlar da göl üzerinde yükselen dolunayın oluşturduğu görsel şöleni hem izledi hem de cep telefonları ile kayıt altına alındı.

Van Gölü üzerinde dolunay manzarası hayran bıraktı

BİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü üzerinde yükselen dolunay izleyenleri mest etti.

İlk çıkış anında kızıl renklere bürünen dolunay, Van Gölü üzerinde yükseldikçe oluşturduğu yansımayla oluşan yakamoz hayran bıraktı. Göl üzerinde gezinti yapan gezi teknelerinin ayın oluşturduğu yakamoz ile görülmesi seyri güzel görüntüler oluşturdu. İlçenin öğretmen evi sahilinde bulunan iskeleye inen vatandaşlar da göl üzerinde yükselen dolunayın oluşturduğu görsel şöleni hem izledi hem de cep telefonları ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Yaşam

Van Gölü Bitlis Ahlat Yaşam Haberler

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