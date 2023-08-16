Van'da odunluk, garaj ve arazide çıkan yangına mahalleli müdahale etti

Van'ın Tuşba ilçesinde odunluk, garaj ve arazide çıkan yangın korkuya neden olurken, mahalleli traktörlerle yangına müdahale etti. Yangın, odunluk, kiler, garaj ve yaklaşık 4-5 hektarlık alanı etkiledi.

Van'ın Tuşba ilçesinde odunluk, garaj ve arazide çıkan yangın korkuya neden olurken, mahalleli traktörlerle yangıma müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'nde ikamet eden Cevdet Demircan isimli vatandaşın odunluğu ile garajda meydana geldi. Öğle saatlerinde çıkan yangını fark eden ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalle sakinleri kovalarla ve traktörlerle yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından eve sıçramadan söndürlürken mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Yangında, odunluk, kiler, garaj ve yaklaşık 4-5 hektarlık alan yandı.

Mahalle muhtarı Zrki Akyürek, "Çıkan yangında çok şükür can kaybımız yok. Vatandaşımız maddi zarara uğradı. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri ile birlikle canla başla yangına müdahale etti. Şu anda hasar tespit yapılmadı. Sonra yapılacak" dedi.

Ev sahibi Cevdet Demircan, ocağın üzerinde yemek yaptığı sıra rüzgarın da etkisiyle ocaktan çıkan kıvılcımın otlara sıçradığını söyledi. - VAN