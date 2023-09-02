Van'da Deniz Polisi Ekipleri Boğulma Vakalarına Karşı Bilgilendirme Yaptı

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri, geçen ay sahil bandında 5 bin 72 kişiyi boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi. Ekipler ayrıca, boğulmaktan kurtulma yolları konusunda da vatandaşları bilgilendirdi.

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri, geçen ay sahil bandında 5 bin 72 kişiyi boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk alanında asayiş ve can güvenliğinin sağlanması, acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, 1-31 Ağustos tarihlerinde Van Gölü'nde 65 saat 40 dakikalık seyir süresince denetim yaptı.

Denetimler sırasında Çarpanak Adası yakınında yakıtı biten teknede mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran ekipler, Muş'un Bulanık ile Van'ın Özalp ilçelerinde serinlemek için girdikleri gölette boğulan 3 kişinin cesetlerini sudan çıkardı.

Ekipler, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki sahil bandında 5 bin 72 vatandaşı boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler, boğulmaktan kurtulma yolları konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı.