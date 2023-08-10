Van'da balık tutmak için dereye giden kişi boğuldu

Van'ın Çatak ilçesinde yaşayan Muttalip Şipal, balık tutmak için Çatak Çayı'na gittiği sırada suya düşerek boğuldu. Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan Şipal, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.