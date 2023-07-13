Van Büyükşehir Belediyesi, engelli çocuğun talebi üzerine evinin bahçesine oyun parkı kurdu

Van Büyükşehir Belediyesi, yürüme engelli ve epilepsi hastası 8 yaşındaki Yusuf Geylani'nin ailesinin talebi üzerine evinin bahçesine 2 salıncaklı ve kaydıraklı oyun gurubu kurdu. Aile, parka gidemeyen çocukları için belediyeden yardım istemişti. Belediye ekipleri, talebi kabul ederek oyun parkını kurdu. Yusuf'un ailesi ve kuzenleri, parkın kurulmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Van Büyükşehir Belediyesi, yürüme engelli ve epilepsi hastası 8 yaşındaki Yusuf Geylani'nin ailesinin talebi üzerine evinin bahçesine 2 salıncaklı ve kaydıraklı oyun gurubu kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde yaşayan Meryem Kızıltaş, parka götüremediği oğlu için talepte bulundu.

Başvurunun kabul edilmesi üzerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kızıltaş'ın evinin bahçesine 2 salıncaklı ve kaydıraklı oyun gurubu kurdu.

Kurulumun tamamlanmasının ardından annesi Meryem ve babası Sinan Kızıltaş tarafından bahçeye çıkarılan Yusuf, büyük mutluluk yaşadı.

Kuzenleriyle salıncağa binen ve kaydıraktan kayan Yusuf, ekiplere teşekkür etti.

Yusuf'un sürekli parka gitmek istediğini söyleyen anne Meryem Kızıltaş, "Yusuf parkta zaman geçirmeyi çok seviyor. Evimizin yakınlarında park olmadığı için ben de belediyeden talepte bulundum. Bunun üzerine bahçemize park kuruldu. Yusuf da biz de çok mutlu olduk." dedi.

Oğlunun çok mutlu olduğunu belirten baba Kızıltaş ise "Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Vali Ozan Balcı'ya çok teşekkür ediyorum. Evladımın yüzü güldü. Biz de yapılan hizmetten memnun kaldık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.