Vali Karakaya'dan Uzuntaş Köyü'ne Ziyaret ve Tarihi Yapıların Korunması Çağrısı

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Uzuntaş köyünü ziyaret eden Vali Ahmet Karakaya, 300 yıllık taş yapıların korunması için çalışma başlatacaklarını açıkladı. Vali, köyün tarihi ve doğal güzelliklerini korumanın önemine vurgu yaptı.

BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Karakaya, sonbahar renklerine bürünen 70 haneli köydeki 300 yıllık olduğu bildirilen tarihi taş yapıların korunması için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindeki Hizan Kaymakamı Said Muhammed Bilgin ve ilgili kurum amirleriyle birlikte Uzuntaş köyünü ziyaret etti. Köylüler tarafından ilgiyle karşılanan Vali Karakaya, köyü cepheden gören tepeye çıkarak, sonbahar renkleriyle bütünleşen ve 300 yıllık olduğu belirtilen tarihi taş evlerin oluşturduğu manzarayı izleyip, fotoğraf çektirdi. Vali Karakaya, 70 haneli Uzuntaş köyünün tarihi taş evlerinin korunması gerektiğini belirterek, "Hizan ilçemize bağlı köylerimizin güzelliklerini görmek ve yapılan hizmetleri yerinde incelemek için ilk Uzuntaş köyüne geldik. Bu köyümüz yaklaşık 70 haneden oluşan, eski taş yapıların büyük oranda korunduğu bir köy. Biz de bu köyümüzü hem tanıtmak hem de korumak için neler yapabileceğimizi değerlendirmek amacıyla kaymakamımız, muhtarımız ve ilgili kurum amirlerimizle birlikte incelemelerde bulunduk" dedi.

'GERÇEKTEN GÖRSEL BİR ŞÖLEN'

Vali Karakaya, "Bitlis ilimiz, kadim kent kimliğinde bu tarz tarihi dokuları çok sayıda barındırıyor. Bu örneklerden birini hep birlikte görüyoruz. Gerçekten görsel bir şölen. Sonbaharın güzelliğiyle birleşince, adeta bizi asırlar öncesine götüren bir atmosfer oluşuyor. Hizan ilçemizde buna benzer köylerimiz de mevcut. Bu köylerin korunması için arkadaşlarımızla birlikte çalışma başlatacağız. Ayrıca tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin de planlanması amacıyla buradayız" diye konuştu.

