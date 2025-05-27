Uzungöl'de Kaybolan Suudi Çocuk için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

TRABZON'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de dereye düşüp kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'u (9) arama çalışmaları, dalgıç ekiplerinin katılımıyla 2'nci günde de sürüyor.

Suudi Arabistan'dan tatil için ailesiyle birlikte ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Faisal Ramzi Alshaikh, gezinti sırasında Haldizen Deresi'ne düştü. Akıntıya kapılan Alshaikh, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Faisal Ramzi Alshaikh için arama çalışması başlattı. Eriyen kar suları nedeniyle dere debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştirirken, bölge halkının da destek verdiği çalışmalardan dün sonuç alınamadı.

Bugün de devam eden arama çalışmalarına polis ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) de katıldı. Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, yaklaşık 100 kişilik ekip, dalış yapıp, dere boyunca demir çubuklarla kontrol ederek Faisal Ramzi Alshaikh'u arıyor.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/ÇAYKARA(Trabzon),