Uzungöl'de Kaybolan Suudi Çocuk için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Uzungöl'de Kaybolan Suudi Çocuk için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Trabzon'un Uzungöl bölgesinde dereye düşüp kaybolan 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu çocuk Faisal Ramzi Alshaikh için arama çalışmaları 2. günde de sürüyor. Dalgıç ekipleri ve yerel halkın katıldığı çalışmalarda, yüksek debi nedeniyle zorluk yaşanıyor.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de dereye düşüp kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'u (9) arama çalışmaları, dalgıç ekiplerinin katılımıyla 2'nci günde de sürüyor.

Suudi Arabistan'dan tatil için ailesiyle birlikte ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Faisal Ramzi Alshaikh, gezinti sırasında Haldizen Deresi'ne düştü. Akıntıya kapılan Alshaikh, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Faisal Ramzi Alshaikh için arama çalışması başlattı. Eriyen kar suları nedeniyle dere debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştirirken, bölge halkının da destek verdiği çalışmalardan dün sonuç alınamadı.

Bugün de devam eden arama çalışmalarına polis ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) de katıldı. Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, yaklaşık 100 kişilik ekip, dalış yapıp, dere boyunca demir çubuklarla kontrol ederek Faisal Ramzi Alshaikh'u arıyor.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/ÇAYKARA(Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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