Uzungöl'de Kaybolan Suudi Çocuğu İçin Aramalar Devam Ediyor

TRABZON'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de gezinti sırasında düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'u (9) arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor.

Suudi Arabistan'dan tatil için ailesiyle birlikte ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta gezinti sırasında Haldizen Deresi'ne düştü. Debisi yüksek derede akıntıya kapılan çocuk, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlattı. Dere debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştirirken, bölge halkının da destek verdiği aramalardan 3 gündür sonuç alınamadı. Suudi ailenin endişeli bekleyişi sürerken; 100 kişilik ekip, dalışlar yaptığı dere boyunca, kepçe kovasına çıkıp demir çubuklarla dere yataklarında, taşlar arasında da kontroller yaparak Faisal Ramzi Alshaikh'u arıyor.