Uzungöl'de Kaybolan Çocuğun Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Uzungöl'de Kaybolan Çocuğun Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Trabzon'un Uzungöl'de kaybolan 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu çocuğun, ailesiyle birlikte otelin bahçesinde futbol oynadığı anların güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'de gezinti sırasında düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'un (9) olaydan bir süre önce ailesiyle kaldığı otelin bahçesinde top oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; ailesiyle birlikte futbol oynayan çocuğun neşeli olduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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