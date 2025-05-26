Uzungöl'de Kaybolan 9 Yaşındaki Suudi Çocuk için Arama Çalışmaları Başlatıldı
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl turizm merkezinde yüzmek için girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu F.R.A. için arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi.
TRABZON'un Çaykara ilçesinde Uzungöl turizm merkezinde yüzmek için girdiği derede kaybolan Suudi Arabistan uyruklu F.R.A. (9) için arama çalışması başlatıldı.
Suudi Arabistan'dan tatil için ailesiyle birlikte ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen F.R.A., yüzmek için Haldizen Deresi'ne girdi. Debisi yüksek derede akıntıya kapılan F.R.A., kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam