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Ünlü astrolog tarih verdi! İşte 12 yılda bir gerçekleşen kavuşumda en şanslı burçlar

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Astrolog Aysun Koç Haberler.com stüdyosunda gökyüzünde 12 yılda bir pozisyon oluşturan Ay, Venüs ve Jüpiter'in etkilerini anlattı. Koç, "Kavuşumun etkileri 15 Eylül'de zirve yapıyor. İkizler, Kova ve Terazi burcunun son 15 gününde doğanlar en çok etkilenecek burçlar" dedi.

Astrolog Aysun Koç Haberler.com stüdyosunda gökyüzünde 12 yılda bir pozisyon oluşturan Ay, Venüs ve Jüpiter'in etkilerini anlattı.

"BU FIRSAT 12 YILDA BİR GELİYOR"

12 yılda bir gerçekleşen kavuşumu anlatan Astrolog Aysun Koç, "Gökyüzünde çok nadir oluşan güzel bir görünüm var. Pozitif destekleyici bir etkisi var. Gökyüzünde iyicil olarak ifade ettiğimiz Ay ve Venüs vardır, bir de ilahi gezegen Jüpiter vardır. Bu üçü çok iyicil özellikler gösterir. Bu üç iyicil gezegen çok güzel bir yerleşimde gökyüzünde olacaklar. Bunlardan Ay Kova burcunda Sadalsuud dediğimiz şanslıların şanslısı bir sabit yıldız yerleşiminde olacak, Venüs ise Spica dediğimiz noktaya yakın bir bölgede olacak. Jüpiter ise Capella Bellatrix dediğimiz etkileri büyüten alanda olacak. Spica ünlüler, şöhretle ve mal mülk edinmeyle ilgilidir. Ay, Venüs ve Jüpiter çok iyicil dediğimiz büyük üçgen oluşturuyor. Bu 12 yılda bir oluşuyor bazen 12 yılda bir bile bu pozisyon yakalanamıyor." ifadelerini kullandı.

15 EYLÜL'E DİKKAT EDİN!

15 Eylül'e dikkat çeken Koç, "Her tür işle ilgili aşkla ve kısmetle ilgili değerlendirilmesi gereken gün 15 Eylül. Etkileri 15 Eylül'de zirve yapıyor. 15 Eylül Pazar gününü yapmak istediğiniz, adım atmadığınız her tür konuyla ilgili değerlendirmede bulunabilirsiniz. İkizler, Kova ve Terazi burcunun son 15 gününde doğanlar en çok etkilenecek burçlar." dedi.

Uzman Astrolog tarih verdi! İşte 12 yılda bir gerçekleşen kavuşumda en şanslı burçlar

Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam

Aysun Koç Jüpiter Eylül Venüs

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