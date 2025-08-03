Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı

Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
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Hakkari'ye gitmek için bindiği araçta uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan el cerrahı B.K'nin 7 yıl 1 ay 16 gün cezaevinde kalmasının ardından suçsuz olduğu anlaşıldı. Yeniden yargılama sonucunda beraat eden doktor B.K'ye hapiste geçirdiği süre için 2.5 milyon TL tazminat ödenecek.

Van'da bir hastanede mikrocerrahi ünitesinde el cerrahı olarak görev yapan doktor B.K.'nin hayatı, 2009 yılında yaşadığı bir olayla altüst oldu. Hakkari'ye gitmek üzere yola çıkmak isteyen doktor, geçirdiği bir kaza nedeniyle araç kullanamayınca, bir hasta yakınından yardım talebinde bulundu. Hasta yakını İ.A.'nın kullandığı ve doktorun da içerisinde olduğu araç Hakkari girişinde durduruldu. Araçta 33 kilogram 270 gram uyuşturucu bulundu.

ZANLI "DOKTORUN SUÇU YOK" DESE DE FAYDA ETMEDİ

Now TV'den Alican Uludağ'ın haberine göre; araç sürücüsü İ.A., ifadesinde "Uyuşturucu bana ait, doktorun olayla ilgisi yok" demesine rağmen hem kendisi hem de doktor B.K. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. Mahkeme, doktorun suçsuz olduğuna ikna olmadı ve 2009 yılında 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

YARGILAYAN HAKİMLER FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından soruşturmayı yürüten savcı, kararı veren mahkeme heyeti ve temyiz sürecini değerlendiren Yargıtay üyeleri FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildi. Bu gelişmelerin ardından doktorun avukatı Polat Balkan, 2017 yılında yeniden yargılama talebinde bulundu.

SUÇSUZ YERE 7 YIL HAPİS YATTI

Yeniden yargılama süreci sonucunda, doktor B.K. 13 Şubat 2017'de tahliye edildi. Toplam 7 yıl 1 ay 16 gün cezaevinde kalan doktor, özgürlüğüne kavuştuktan sonra devlete karşı 3 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, haksız yere hapis yatmasının karşılığı olarak 1 milyon TL tazminat ve bu tutarın 2009 yılından itibaren işlemiş yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

DEVLET 2.5 MİLYON TL ÖDEYECEK

Yasal faizlerle birlikte tazminat miktarı yaklaşık 2.5 milyon TL'ye ulaştı. Doktor B.K'nin şu an Gaziantep Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenildi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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