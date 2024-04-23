Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi

İstanbul'da uzun süreli bir metro arızası yaşandı. M5 Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor.

SEFERLER AKTARMALI YAPILIYOR

Metro İstanbul'un 'zorunlu bakım çalışması' şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler, Atunizade istasyonundan aktarmalı olarak sürdürülüyor. Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.

İSTASYONLARDA CİDDİ YOĞUNLUKLAR OLUŞTU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen 27 saattir süren aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında, yolcu yoğunluğu oluşuyor.

RİNG SEFERLERİ YAPILIYOR

Öte yandan, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde ücretsiz İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.

AÇIKLAMA GELDİ

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Zorunlu bakım çalışmaları nedeni ile 23 Nisan Salı günü M5 Hattı Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferleri yapılacaktır. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesi uygulanacaktır. Yolcularımızın Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında oluşabilecek yoğunluk ve beklemelerden etkilenmemeleri için;

-Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafında bulunan İETT durağından Altunizade yönüne,

-Altunizade İstasyonu'ndan 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlenecektir.

Yolcularımız alternatif olarak bu otobüsleri kullanarak istasyonlardaki yoğunluktan etkilenmeden ulaşım sağlayabileceklerdir" denildi.