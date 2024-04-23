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Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi

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Dün sabah saatlerinde başlayan M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza nedeniyle istasyonda yoğunluk oluşurken her iki yönde İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

İstanbul'da uzun süreli bir metro arızası yaşandı. M5 Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor.

SEFERLER AKTARMALI YAPILIYOR

Metro İstanbul'un 'zorunlu bakım çalışması' şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler, Atunizade istasyonundan aktarmalı olarak sürdürülüyor. Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.

İSTASYONLARDA CİDDİ YOĞUNLUKLAR OLUŞTU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen 27 saattir süren aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında, yolcu yoğunluğu oluşuyor.

Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi

RİNG SEFERLERİ YAPILIYOR

Öte yandan, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde ücretsiz İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.

Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi

AÇIKLAMA GELDİ

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Zorunlu bakım çalışmaları nedeni ile 23 Nisan Salı günü M5 Hattı Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferleri yapılacaktır. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesi uygulanacaktır. Yolcularımızın Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında oluşabilecek yoğunluk ve beklemelerden etkilenmemeleri için;

-Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafında bulunan İETT durağından Altunizade yönüne,

-Altunizade İstasyonu'ndan 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlenecektir.

Yolcularımız alternatif olarak bu otobüsleri kullanarak istasyonlardaki yoğunluktan etkilenmeden ulaşım sağlayabileceklerdir" denildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Samandıra İstanbul Üsküdar İETT Ulaşım Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

Selim Güler:

Iyi oldu istanbul ve diger illerdeki chp yönetimini secenler rahatlik hizmet size biryerinize batti ,simdi eziyet cekin bakayim.Onlar yan gelip yatiyor parasini kazaniyor.

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Murat Gülmez:

SODA hazımsızlığa iyi gelir

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Sezgin Sezgin:

Akpnin yönettiği yerde makinalar bozulmuyor dimi..geçin bunu.. ekmek çıkmaz bu işlerden

yanıt1
yanıt0
ASD:

İMAMOĞLU

51
21
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Ekrem Yuzer:

yav bırakın bu gibi paylaşımları günahım kadar sevmem has almam gördüğümde boğazını sıkasım geliyor herif 3. kez kazanıyor ya millet aptallar yada yayınlarınız yalan dolan...

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Mehmet oduncu:

İmamogluna kurban olun

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Fahri Kösedağlı:

Hersey güzel oluyor!!!

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aristoteles:

ülke bitik imf nin kapısındsa suriyelilere bakacaz para verin diye kıvranıyo iki metrobüs calışmamış derdi bu olmuş aktrollerin hahaha

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Fatma Betül:

HAHAHAHAH

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Onur Yener:

Rahatlık böyle bir şey, bir zaman sonra batmaya başlar, rahatını keyifini kaçıracak şeyler ararsın, İMAMOĞLU gibi...

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