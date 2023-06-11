Üsküdar Belediyesi düzenlemiş olduğu "Yaza Merhaba Konseri" etkinliği ile yazın coşkusunu Üsküdarlı ve İstanbullu gençlerle buluşturdu. Katılımın yoğun olduğu etkinlik gençlerden büyük beğeni aldı.

Üsküdar konserlerle "Yaza merhaba" dedi

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi düzenlemiş olduğu "Yaza Merhaba Konseri" etkinliği ile yazın coşkusunu Üsküdarlı ve İstanbullu gençlerle buluşturdu. Katılımın yoğun olduğu etkinlik gençlerden büyük beğeni aldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaza Merhaba Konseri" etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik gençlerden tam not aldı. Konser kapsamında gençlerin sevdiği Köfn, maNga ve Hey! Douglas gibi isimlerin sahne aldığı etkinlikte gençler yaza giriş coşkusunu doyasıya yaşayarak eğlendi. Gençler bu ve benzer etkinliklerin devamını istedi.

Etkinliğe katılan gençlerden Bekir Çoban "Şu anda çok mutluyuz. Belediyemizden bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuyla ilgili konuşan bir diğer genç Hamza Yörüklü "Üsküdar Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin yaz boyu devam etmesini istiyoruz. Herkesi bekliyoruz." dedi.

Katılımcı gençlerden Gizem Uslu "Gerçekten çok mutlu oldum. Üsküdar Belediyesinin bu konser etkinlikleri beni çok mutlu etti, çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.