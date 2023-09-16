Uşak'ta traktör devrildi, 2 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Reşadiye Şaban köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.I. (62) idaresindeki 15 HH 762 plakalı traktör direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücü ve yolcu konumunda bulunan F.I. (59) Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazada yaralanan İ.I'nın ve F.I'nın durumları iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK