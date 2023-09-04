Uşak'ta trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 4 kişiden biri daha hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan 4 kişiden birsinin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeki 42 RF 792 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarladaki ağaca çarparak durabildi. Sağlık ekiplerince otomobilden savrulan Yağmur Çiçek'in (21) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenmişti. 112 Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Celal Çiçek (52) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaydeden Çiçek'in annesi Ayşe Çiçek (45) ve kardeşi Umut Çiçek'in (13) hastanedeki tedavileri devam ettiği öğrenilirken, Mücahit Çiçek'in (17) ise taburcu edildi. - UŞAK