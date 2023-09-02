Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde battaniye ve kilim üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda fabrikada hasar meydana geldi.

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde battaniye ve kilim üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Uşak Organize Sanayi Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, fabrikada hasara neden oldu.