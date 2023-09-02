Uşak'ta Sağanak Yağmur Trafiği Felç Etti

Uşak'ta yaşanan sağanak yağmur sonucunda alt geçitler su basarak araçların mahsur kalmasına neden oldu. Eski CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kentte bulunduğunu belirterek, Uşaklı vatandaşların ödediği verginin karşılığını istedi ve altyapı yatırımlarının yapılmasını talep etti.

Uşak'ta sağanak yağmur yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Araçlar, su basan alt geçitlerde mahsur kaldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bugün kentte olduğuna dikkat çeken eski CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Yaklaşık 30-35 dakikalık yağmurdan sonra Uşak tamamen kilitlendi. Hem Ankara hem de İzmir istikameti tamamen tıkanmış durumda. İnsanlar çile çekmekte. Numan Kurtulmuş'a sesleniyorum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sesleniyorum: Uşaklı vatandaş devlete vergi ödüyor, ödediği verginin karşılığını istiyor. Uşak bugün kara bir gün geçiriyor, yapılan alt yapı hizmetlerinin yetersizliğinden. Altyapı Bakanına buradan sesleniyorum; Uşaklının ödediği verginin karşılığını verin geri, Uşak'a gerekli yatırımı yapın" dedi.

Uşak'ta, bugün yoğun yağmur yağış nedeniyle alt geçitleri su bastı. Araçlar mahsur kaldı. Eski CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bir dizi program için bugün kentte olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

"UŞAKLININ ÖDEDİĞİ VERGİNİN KARŞILIĞINI VERİN GERİ, UŞAK'A GEREKLİ YATIRIMI YAPIN"

"Yaklaşık 30-35 dakikalık yağmurdan sonra Uşak tamamen kilitlendi. Alt geçitler yetersiz olduğundan, gördüğünüz gibi içeride araçlar var, içinde insanlar zor zahmet kurtuldu. Araçlar, kurtarılmak için suyun boşaltılması bekleniyor. Hem Ankara hem de İzmir istikameti tamamen tıkanmış durumda. İnsanlar çile çekmekte, trafik tamamen kilitlendi. Bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş burada, Numan Kurtulmuş'a sesleniyorum. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı geliyor Uşak'a. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanına sesleniyorum; Uşaklı vatandaş devlete vergi ödüyor, ödediği verginin karşılığını istiyor. Burada yapılan köprünün, alt geçidin yetersiz drenaj sistemi, su boşaltma sistemi olduğundan dolayı bu vatandaş bu trafikte çile çekiyor? Saatlerdir burada trafik kilitli ne zaman açılacağı belli değil. Bu suyun içinde kalan vatandaşın kaybını kim karşılayacak? Uşak bugün kara bir gün geçiriyor, yapılan alt yapı hizmetlerinin yetersizliğinden. Altyapı Bakanına buradan sesleniyorum; Uşaklının ödediği verginin karşılığını verin geri, Uşak'a gerekli yatırımı yapın. Ulaştırma ve Altyapı Bakan geldiğinde Uşak'a, bu görüntüleri muhakkak yardımcıları gösterecektir. Yapılan yatırımlar eksik değil tam yapılsın. Yaklaşık 10 kilometre ileride yeni çevre yolunun kavşağında köprümüzü çaldılar, hala köprümüz yok. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor bu köprüyü geri getirmek için. Bütün bu yatırımları doğru düzgün yapın, Uşaklının hakkını verin."