Uşak'ta ahşap evde çıkan ev yangını korkuttu

UŞAK - Uşak'ın Banaz ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı İslam Mahallesi Hürriyet Caddesin'de meydana geldi. İki Katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne ait su tankerleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Öte yandan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi.