Urla'da Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği Başladı

Urla'nın geleneksel renkli etkinliklerinden Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği başladı. İzmir Köy Koop Birlik Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in katılımıyla açılan şenlik yarın akşam sona erecek.

Urla'nın geleneksel renkli etkinliklerinden Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla pişmeye başlayan leziz börekler, mis kokularıyla konuklarını karşılarken gıda, giysi, takı, koku ve el emeği çeşitli ürünler de stantlardaki yerini aldı. İzmir Köy Koop Birlik Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in katılımıyla açılan şenlikte çok sayıda meclis üyesi, muhtar ve bürokrat da ziyaretçilerle stantları gezdi. Şenliğin akşam saatlerindeki konserlerle devam edeceğini belirten Gülbahçe Muhtarı Halil Şener, başta Gülbahçe Kadın Kooperatifi olmak üzere şenlik öncesi yoğun çalışan tüm köy kadınlarına teşekkür etti. 10-11 Haziran 2023 tarihlerindeki şenlik yarın akşam sona erecek.