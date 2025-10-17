Unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun cenaze programı belli oldu

Türk dizi ve tiyatro dünyasının duayen ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti. Sanat camiasını yasa boğan bu kaybın ardından, usta oyuncunun cenaze töreni detayları belli oldu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sevilen sanatçı için yarın sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 10.00'da bir tören düzenlenecek. Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrası Güzelbeyoğlu'nun naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Güzelbeyoğlu, ayrıca "Bizimkiler", "Canım Ailem", "Doksanlar" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlardaki unutulmaz performanslarıyla Türk televizyon tarihine adını yazdırmıştı.

Sanat dünyasında derin izler bırakan Güzelbeyoğlu'nun vefatı, hem sevenleri hem de meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı.