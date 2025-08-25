Ünlü profesör Bengi Başer'in 'Hırtlar Vadisi' paylaşımına suç duyurusu

Prof. Dr. Bengi Başer, "Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini ıslah etmek için harcasanız ya" notuyla üzerinde "Hırtlar Vadisi" ifadeleri yer alan bir paylaşım yaptı. Diyarbakır Barosu bu ifadelerle ilgili, nefret, ayrımcılık ve halkı kin ve düşmanlığa tahrikten suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Valiliği, okulların açılmasından önce aldığı kararla, sokak hayvanlarının belediye ve kaymakamlıklarca toplama emri verdi. Vali Davut Gül imzasıyla gönderilen yazıda, "sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşların can güvenliğine tehdit" denilerek, sokak hayvanlarının 'ivedilikle toplanması' talimatı verildi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili karar tepki toplarken; konuya dair bir paylaşım da Prof. Dr. Bengi Başer'den geldi. Başer, sosyal medya hesabından üzerinde, "Hırtlar Vadisi" ifadeleri yer alan görsel paylaştı. Bengi, fotoğraflı paylaşımına da "Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini ıslah etmek için harcasanız ya!.." notunu düştü.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU

Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından Diyarbakır Barosu, Başer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Diyarbakır Barosu'nun X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"X adlı sosyal medya platformu üzerinden, fiziksel görünüş itibariyle toplumun bir kesimini hedef haline getiren ve 'insan alt türleri' gibi nefret söylemleri içeren paylaşımı yapan kişi hakkında, 'Nefret ve Ayrımcılık' (TCK m.122) ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' (TCK m.216) suçlarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Aynı zamanda, ilgili kişinin görevi ve mesleki sorumlulukları gereği etik ilkelere aykırı paylaşım nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na disiplin soruşturması başlatılması talebiyle resmi başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

GREYFURT:

doğru söz söyleyeni 9 köyden kovarlar derler ..




rhfpc5zpp8:

Diyarbakır Barosu bölücü terör örgütü pkk-dem yanlısı, Diyarbakır Barosu bölgede çaldıkları elektriğe bilene bir kulp uyduruyor, aynen şunu söylüyorlar Kürdistan’a (Doğu ve güneydoğu) Türkiye cumhuriyeti izin almadan Baraj yapmış…! bölge halkı o Barajlarda üretilen elektriki çalma hakları var mış bölücü terör örgütünün siyasi bölücüleri Dem diyor, Diyarbakır barosu da bunların Avukatlığını yapıyor.




Özkan Bulut:

Çok doğru söylemiş nedir yanlış olan




Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
