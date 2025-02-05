Ünlü oyuncu Nedim Serkan Durak, Arjantin'de kayboldu! Hayatını kaybettiği iddia edildi

Bir süredir Arjantin'de yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Nedim Serkan Durak'tan haber alınamıyor.

Nedim Serkan Durak'ın Arjantin'in Mendoza bölgesine gittiği ancak ailesi ve arkadaşlarının kendisine ulaşamadığı belirtildi. HaberGlobal'in Arjantin basınından aktardığına göre Arjantin polisi, oyuncunun kaybolduğu bilgisi üzerine harekete geçerek arama çalışmalarına başladı.

İddiaya göre Nedim Serkan Durak, seyahat öncesiTürkiye'den 2 ve Buenos Aires'ten de 1 arkadaşına bir veda e-postası gönderdi. Durak'ın bu e-postada, hayatına son vermeyi düşündüğünü söylediği iddia edildi.

"NEDİM SERKAN DURAK'I KAYBETTİK"

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin X hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: Nedim Serkan Durak'ı kaybettik. Nâzım dostu, NHKM eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yalnız ve çaresiz hissettirerek insanları hayatından vazgeçecek noktaya getiren bu düzeni mutlaka değiştireceğiz.

Serkan'ın ölüm sebebine ilişkin ise ailesinden açıklama gelmedi.