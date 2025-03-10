Umut Var Derneği, Afrika'da hayat olmaya devam ediyor!

Afrika'da yoksulluk ve temel ihtiyaçlara erişim sorunu her geçen gün büyüyor. Bu zorlu koşullarda faaliyet gösteren Umut Var Derneği, yardıma muhtaç insanlara destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Derneğin gönüllüsü Seyfullah Kartal, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, Afrika'da özellikle temiz su, sağlık hizmetleri ve gıda ihtiyacının en büyük sorunlardan biri olduğunu vurguladı.

"KURBAN BAĞIŞLARI BÖLGEDEKİ MUHTAÇLARA ULAŞIYOR"

Kartal, derneğin bağışçılardan aldığı adak, akika ve şükür kurbanlarını bölgedeki yardım merkezleri aracılığıyla muhtaç insanlara ulaştırdığını belirtti. Afrika'da yaşayan birçok insanın yıl boyunca et yiyemediğini söyleyen Kartal, bu tür bağışların bölgede büyük bir eksikliği giderdiğini ifade etti.

"SOMALİ'DE KATARAKT AMELİYATLARI YAPARAK GÖZ NURU OLDUK"

Bölgede sadece gıda yardımlarıyla sınırlı kalmadıklarını vurgulayan Kartal, Somali'de kronik bir sağlık sorunu olan katarakt nedeniyle binlerce insanın görme engelli hale geldiğini söyledi. Dernek, bağışçılarının desteğiyle Somali'de ücretsiz katarakt ameliyatları gerçekleştirerek yüzlerce insanın yeniden görmesini sağladı.

"TEMİZ SUYA ULAŞIM İÇİN SU KUYULARI AÇIYORUZ"

Afrika'da birçok insanın temiz suya ulaşamadan yaşamak zorunda kaldığını belirten Kartal, "Bölgede açlık kadar büyük bir sorun da susuzluk. İnsanlar kilometrelerce yol yürüyerek temiz suya ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle dernek olarak su kuyuları açarak bu hayati ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz" dedi. Umut Var Derneği, şimdiye kadar Somali'de Şehit Selçuk Paker Camii, Ömer Halisdemir Mescidi ve Fethi Sekin Su Kuyusu gibi birçok kalıcı projeyi hayata geçirdi.

"ÇOCUKLAR DAĞITILAN YEMEKLERİ EVLERİNE GÖTÜRÜYOR"

Bölgede yaşanan yoksulluğun ne kadar büyük olduğunu anlatan Kartal, dağıtılan yemeklerle ilgili çarpıcı bir detay paylaştı: "Çocuklar yemek dağıtımlarında aldıkları yemekleri plastik kaplara koyup bir kısmını eve götürüyor. Aynı durumu Ramazan ayında da görüyoruz. İnsanlar verilen yemekleri bölerek sahura saklıyorlar" dedi.

Umut Var Derneği, başta Afrika olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Dernek, bağışçılarının desteğiyle daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor.