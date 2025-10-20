Haberler

Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı

Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı
Güncelleme:
Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı
Umre sırasında kafasına güvercin konan adamın tebessüm ettiği anlar, "ilahi huzur" yorumlarıyla sosyal medyada gündem oldu ve milyonlarca kez izlendi.

Umre ziyaretinde bulunan bir adamın kafasına ansızın bir güvercin konması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde adamın, kuşun başına konduğu anda tebessüm ederek sakinliğini koruduğu ve adeta manevi bir huzur hissettiği görülüyor. O anlar kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

