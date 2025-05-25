Ulaş Gölü'nde Flamingolar Baharın Müjdecisi Oluyor

Ulaş Gölü'nde Flamingolar Baharın Müjdecisi Oluyor
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Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, bu yıl geç gelen flamingolarla birlikte renklenmeye başladı. Bu yıl, daha fazla sayıda flamingonun gölde konakladığı gözlemlendi.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından olan Ulaş Gölü, bu yıl geciken misafirlerine sonunda kavuştu. Bu yıl göle özellikle flamingoların çok daha fazla sayıda geldiği görüldü.

Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık sinyali veren göl, bu yılki yağışlarla normale döndü. Ancak nisan ayının önceki yıllara göre daha soğuk ve zaman zaman da kar yağışlı geçmesi nedeni ile göçmen kuşların bu yılki ziyareti gecikti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döndüğü mayıs ayı ile birlikte gölün misafiri olan kuşlar da gözükmeye başladı. Çeşitli kuş türlerinin yanı sıra, göle renk katan flamingolar da yerini aldı. Bu yıl, önceki yıllara oranla daha fazla flamingonun göle geldiği görüldü. Göldeki görüntü doğaseverleri de memnun etti. Dronla da görüntülenen flamingo sürüsü, göl üzerinde uçarken güzel görüntüler oluşturdu.

'BAHARIN GELDİĞİNİ FLAMİNGOLARLA ANLIYORUZ'

İlçede yaşayan doğa gözlemcisi Gökhan Güneş, misafirlerin gelmesiyle gölün yeniden güzelleşip, şenlendiğini belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte bu sene geç kalan flamingolar gölümüzü şenlendirmeye başladı. Bu sene daha kalabalık bir sürü ile gölümüze geldiler. Bizler de kendilerini yakından gözlemliyoruz. Önceki senelerde de bu pembe flamingo cinsi gelmişti. Bu kuşlar yaklaşık 2 ay süresince gölümüzde misafir oluyorlar. Flamingoları görmek için gölümüze gelenler oluyor. Fotoğraflarını çekmek için geliyorlar. Bizim gibi doğa gözlemcileri de geliyor. İlçemize renk katıyorlar. İlçemizde baharın geldiğini flamingoların gelmesiyle anlıyoruz. Artık bahar gelmiş durumda" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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