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Uçurtma Şenliğinde Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Yaşam Haberleri

Rize'de düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar aileleriyle beraber uçurtmalarını gökyüzüne çıkarmayı denediler. Bazı çocuklar uçurtmalarını uçurmayı başarsa da bazıları ise uçurtmalarını gökyüzüne çıkaramadılar. Düzenlenen bu etkinlikte çocukların eğlencesi yüzlerinden okundu.

Uçurtma şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi

RİZE - Rize'de çocuklar için düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Rize Belediyesi tarafından Portakallık Mahallesi sahil alanında uçurtma şenliği düzenlendi. Düzenlenen şenliğe katılan çocuklar aileleriyle beraber uçurtmalarını gökyüzüne çıkarmayı denediler. Gökyüzüne çıkarılan uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi. Bazı çocuklar uçurtmalarını uçurmayı başarsa da bazıları ise uçurtmalarını gökyüzüne çıkaramadılar. Düzenlenen bu etkinlikte çocukların eğlencesi yüzlerinden okundu.

Uçurtma şenliğinde uçurtmasını gökyüzüne çıkaran Yunus Emre Yılmaz, "Uçurmada iyiyim, uçuracağımı düşünüyorum. Kazanacağımı düşünüyorum. Babam öğretti" diye konuştu.

Yapılan şenliğin güzel olduğunu çocuklarının eğlendiğini ifade eden Yunus Yılmaz, "Güzel bir etkinlik, çocuklar cidden çok eğlendi. Oğlum cidden çok iddialı, bakalım iyi olan kazansın" dedi.

Uçurtma şenliklerinde çok eğlendiklerini söyleyen Eymen Şişman, "Bugün uçurtma şenliğinde uçurtma uçuruyoruz ama iyi uçuramıyoruz her zaman yere düşüyor. Gökyüzünde çok uçurtma olduğu için uçurtmalarımızın ipleri birbirine dolanıp takılıyorlar. Burada çok güzel Eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Maşalacı - Yaşam

Rize Belediyesi Rize Yaşam Haberler

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