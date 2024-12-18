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Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti

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Büyük market zincirlerinden birinden aldığı salamı kızartmak isteyen vatandaş, gördüğü manzara üzerine öfkeden deliye döndü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Biz bunu nasıl yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe hile yapan firmaları ifşalamaya devam ederken bazı vatandaşlar da çektikleri videoları sosyal medyada paylaşıp aldıkları ürünlerle ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor.

VATANDAŞIN SALAM İSYANI

Bunun son örneğini üç harfli marketlerden birinden alışveriş yapan vatandaşın salam isyanıyla gördük. Aldığı salamı kızartmak için tavaya koyan vatandaş, gördüğü manzara üzerine isyan edip "Biz bunu nasıl yiyeceğiz" dedi.

Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (48)

Haber YorumlarıErdadas İl:

salam kızartılmazki sucuk sosis olabilirde ama hepside zararlı hepsini yasaklamaları lazım

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Kalite arıyorsan gidip jambon yada fıstıklı salamlar var ondan alacaksın gidip bim den 70 TL ye aldığın salamda 500 600 liralık salam kalitesi aramayacksın

Yorum Beğen179
Yorum Beğenme19
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Haber Yorumlarıözgür :

Anlamadığını anladık da, salamı niye kızartıyorsun onu da biz anlamadık

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Salam kızartılmaz arkadaşım. Hadi kızarttın diyelim o kadar ince dilimlemeyeceksin!! Boş boş işler

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıBükücü:

Abi bu sayfada videolar görünmüyor bunu bir düzenleyin. Videolar açılmıyor

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıahmet zekayi kurt:

iyi hoş ama, sadece laf vatandaş tavaya atınca hangi manzaradan şoke olmuş, bir haber ne altı var, nede üstü.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Bu adam yemek yarışmalarına katılıp ünlü olmaya çalışan birisi. Ayrıca salam kızartılmaz! Vizyonuna elindeki salam girsin.

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıBükücü:

Site genelinde hata var

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Haber YorumlarıAhmet Şengül:

Vatandaş diye yazdıklarıda tambi reklam adamı yemek yarışması mastercef eski yarışmacılarından kendini reklamlıyor bence cünki salam kızartılmaz ordan reklam yapıyo anlayan anladı

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Haber Yorumlarıhasan:

Adam şokmu olmuş anlamadık?

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