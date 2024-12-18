Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
Büyük market zincirlerinden birinden aldığı salamı kızartmak isteyen vatandaş, gördüğü manzara üzerine öfkeden deliye döndü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Biz bunu nasıl yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe hile yapan firmaları ifşalamaya devam ederken bazı vatandaşlar da çektikleri videoları sosyal medyada paylaşıp aldıkları ürünlerle ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor.
VATANDAŞIN SALAM İSYANI
Bunun son örneğini üç harfli marketlerden birinden alışveriş yapan vatandaşın salam isyanıyla gördük. Aldığı salamı kızartmak için tavaya koyan vatandaş, gördüğü manzara üzerine isyan edip "Biz bunu nasıl yiyeceğiz" dedi.