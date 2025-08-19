Türkstar yarışmasıyla tanınmıştı! Ergün'ün son hali şaşırtıcı

Türkstar yarışmasıyla tanınmıştı! Ergün'ün son hali şaşırtıcı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkstar yarışmasıyla tanınmıştı! Ergün'ün son hali şaşırtıcı
Haber Videosu

Türkstar yarışmasıyla hafızalara kazınan Gökhan ve Ergün kardeşler, uzun zaman sonra yeniden gündeme geldi. Yıllar sonra mahallede yürürken bir arkadaşı tarafından görüntülenen Ergün, ayaküstü sohbet sırasında elindeki poşeti göstererek sanayideki dükkânlara bardak sattığını anlattı. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

Kanal D'nin yıllar önce ekrana getirdiği Türkstar yarışması, pek çok ismi gündeme taşımıştı. Yarışmada heyecanlı tavırlarıyla hafızalara kazınan Gökhan ve Ergün kardeşler, aradan geçen yılların ardından sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı.

SANAYİDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Merak edilen kardeşlerden Ergün, geçtiğimiz günlerde mahallesinde yürürken bir arkadaşı tarafından görüldü. İkili ayaküstü sohbet etti. Sohbet sırasında Ergün, elindeki poşeti göstererek sanayideki dükkanlara bardak sattığını ifade etti. O anlar kısa sürede kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Türkstar yarışmasıyla tanınmıştı! Ergün'ün son hali şaşırtıcı

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı

TBMM önünde yakılan beyaz Toros, savcılığı harekete geçirdi
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor

Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Hadise'den olay yaratan paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu

Hadise'den otel odasında şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.