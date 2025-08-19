Türkstar yarışmasıyla tanınmıştı! Ergün'ün son hali şaşırtıcı
Türkstar yarışmasıyla hafızalara kazınan Gökhan ve Ergün kardeşler, uzun zaman sonra yeniden gündeme geldi. Yıllar sonra mahallede yürürken bir arkadaşı tarafından görüntülenen Ergün, ayaküstü sohbet sırasında elindeki poşeti göstererek sanayideki dükkânlara bardak sattığını anlattı. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.
Kanal D'nin yıllar önce ekrana getirdiği Türkstar yarışması, pek çok ismi gündeme taşımıştı. Yarışmada heyecanlı tavırlarıyla hafızalara kazınan Gökhan ve Ergün kardeşler, aradan geçen yılların ardından sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı.
SANAYİDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Merak edilen kardeşlerden Ergün, geçtiğimiz günlerde mahallesinde yürürken bir arkadaşı tarafından görüldü. İkili ayaküstü sohbet etti. Sohbet sırasında Ergün, elindeki poşeti göstererek sanayideki dükkanlara bardak sattığını ifade etti. O anlar kısa sürede kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.