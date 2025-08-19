Türkstar yarışmasıyla tanınmıştı! Ergün'ün son hali şaşırtıcı

Kanal D'nin yıllar önce ekrana getirdiği Türkstar yarışması, pek çok ismi gündeme taşımıştı. Yarışmada heyecanlı tavırlarıyla hafızalara kazınan Gökhan ve Ergün kardeşler, aradan geçen yılların ardından sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı.

SANAYİDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Merak edilen kardeşlerden Ergün, geçtiğimiz günlerde mahallesinde yürürken bir arkadaşı tarafından görüldü. İkili ayaküstü sohbet etti. Sohbet sırasında Ergün, elindeki poşeti göstererek sanayideki dükkanlara bardak sattığını ifade etti. O anlar kısa sürede kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.