Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Güncelleme:
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Almanya'ya öğrenci olarak giden bir genç kız, çektiği videoda yaşadığı zorlukları gözyaşlarıyla anlatarak Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. "Çok yıprandım, hiçbir şey olmuyor" diyen genç, psikolojik olarak tükenme noktasına geldiğini belirtti.

Yurt dışına yerleşen bir genç kız, Almanya'da yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Türkiye'ye dönmek istediğini söyleyen genç "Artık çok yıprandım, hiçbir şey olmuyor" ifadelerini kullandı.

UMDUĞU HAYATI BULAMADI

Bin bir umutla Almanya'ya giden ve öğrenci olarak orada bulunan genç kız, çektiği videoda yaşadığı psikolojik baskıyı anlattı. "Artık gitmeye karar verdim" diyen genç, umduğu hayatı bulamadığını söyledi.

"SÜREKLİ KALBİMDE AĞRI VAR"

Genç kız duygusal anlar yaşadığı videoda "Arkadaşlar, beni tanıyorsunuz. Almanya'ya gelmiştim, öğrenci olarak buradaydım ama artık gitmeye karar verdim. Çok yıprandım, hiçbir şey olmuyor. Sürekli kalbimde bir ağrı var. Başaramadığım için kendime çok kızıyorum, psikolojim kaldırmıyor" dedi.

"OLMUYOR ARKADAŞLAR"

Başaramadığını dile getiren genç kız, derslerinde de zorlandığını belirterek "Her ağlayan gidecek diye bir şey yok ama ben artık kağıda bakıyorum, kağıt bana bakıyor. Soruların sadece bir tanesini yaptım. Olmuyor arkadaşlar. Herkes burada nasıl çalışıyor bilmiyorum ama benim çalıştığım olmuyor" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (9)

dahmer:

Kripto piyasasında Olivia’nın sinyalleri bana finansal hedeflerime ulaşmamda en büyük destek oldu. $48.000 yatırımla 10.3 BTC kazandım. Sinyalleri son derece tutarlı ve kolay uygulanabilir. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Telegram’da: @oliviasydney.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Serkan Basar:

Yer değiştirmeye hazırım sen buraya gel bende oraya hatta üzerine para bile veririm doğduğun yer değil doyduğun yer önemli

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Harun SİZER:

İnsan doğup çocukluğunun büğüdüğü yerde yaşamaya bağımlıdır heleki yaşı genç se daha çok özlem çeker terk edemez bunun memleket ile alakası yok en azından hayat tecrübem var insan psikolojisi üstündeki etkisini biliyorum

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
FAHRİ MÜFETTİŞ:

GENELDE BU TÜR OLAYLARI, PARAYI ÖNPLANDA TUTUP, MUTLULUK VE MANEVİYATI İKİNİCİ PLANA ATANLAR YAŞIYOR, MUSTAFA KOÇ,UN DEDİĞİ GİBİ RÜZGARDAN ŞİKAYET ETMEK YERİNE YELKENLERİ RÜZGARA GÖRE AÇMAYA ÇALIŞMALI İNSAN, İŞTE O ZAMAN MUTLULUK BAŞARI KAÇINILMAZ OLUR, HER ZAMAN BİR ÇIKAR YOL VARDIR

yanıt10
yanıt0
Börü 24:

Aile Her şeydir. Para araçtır! Bu Ülke den gitmek yerine bu Ülkenin güzelleşmesi için mücadele etmek daha uygun, daha değerli, yakışan, yeğ'dir.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
y.i:

çok saçma ,tam olarak yasadıgın sıkıntı anlayamaman mı ? anlayamıyorsan daha fazla calıs, insan zihnine ait hiç birsey hıc bır yontem bılmıyorsun sanırım , cok fazla çalışığ okuyacaksın plato modundan cıkıp ılerleme moduna gececeksın kınetık enerjıye dondermeden once potansıyel enerjını bırıktır, dil konusu zaten zor bır olgu ,armut piş agzıma düş bdiye bırsey yok ozellıkle dilde ,işte bu rehberlık eksıklıgı , aslındabir sıkıntı yok

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
