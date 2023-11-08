Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Sıcaklıklar yarından itibaren 10 derece birden düşecek
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Meteoroloji'nin yayınladığı güncel hava durumu raporuna göre yarından itibaren Türkiye yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Bugün Marmara Bölgesi'nde 30 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıklar yarın 10 derece birden düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bir süredir yazdan kalma günler yaşatan hava durumu değişecek. Yarın yurda giriş yapacak yağışlı hava dalgasıyla birlikte özellikle yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde beklenen hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak ancak yarın hızla düşüş yaşayacak.
Edirne: 26 dereceden 18'e düşecek
Kırklareli: 24 dereceden 16'ya düşecek
Tekirdağ: 24 dereceden 17'ye düşecek
İstanbul : 23 dereceden 19'a düşecek
Kocaeli: 27 dereceden 17'ye düşecek
Sakarya: 27 dereceden 17'ye düşecek
Bursa: 27 dereceden 18'e düşecek
Balıkesir: 27 dereceden 16'ya düşecek
Hava sıcaklıklarının yarın etkisini gösterecek olan yağışlı hava dalgasıyla birlikte bazı şehirlerde 10 derece dolaylarında düşmesi bekleniyor.
Yağışlı havanın cuma günü yurdun doğu kesimlerinde kendini göstereceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma günü yağmur beklenirken, Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda ise kuvvetli sağanaklar görülecek.